Нижний Новгород, 11 ноября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Мужчина открыл стрельбу в автобусе, который двигался по маршруту №27 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС (Центра развития транспортных систем) Алёна Чернышова в прямом эфире сообщества «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» в социальных сетях.

Стрельба

По ее словам, инцидент произошел вечером 10 ноября, когда автобус двигался по улице Полтавской в районе торгового центра «Куб». Один из пассажиров, который, по предварительным данным, пребывал в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил себе в руку из травматического оружия.

Водитель оперативно отреагировал, выпустив пассажиров через переднюю дверь, и вызвал наряд Росгвардии. Никто не пострадал. Нарушитель был задержан и доставлен в отделение полиции Советского района.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что задержанный подозревается в хищении оружия у собутыльника. Мужчине — 54 года, он неоднократно судим. При себе имел травматический пистолет, патроны и нож. Причем владельцем пистолета он не является. Выстрел, судя по всему, он произвел случайно. Как рассказали полицейским очевидцы, он что-то искал в пакете и прозвучал выстрел. Мужчина пострадал, поранив себе руку.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы по рейсовому автобусу в посёлке Большеорловское в октябре 2020 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Подозреваемый в убийстве 18-летний местный житель был обнаружен мертвым. Он покончил с собой. Рядом с телом нашли два ружья.

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