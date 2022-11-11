Москва, , 13:12 — REGNUM Матч за звание чемпиона мира по шахматам не может быть проведён в России. Об этом 10 ноября заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Аркадий Дворкович Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В России мы не можем проводить чемпионаты мира по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК)», — сказал Дворкович.

Он добавил, что FIDE сейчас ведёт переговоры, а главным претендентом на проведение матча является Мексика, но есть ещё несколько вариантов.

По его словам, окончательное решение будет принято до конца 2022 года.

Ранее в Федерации шахмат России предложили провести первую половину матча в Москве, вторую половину — в Китае.

Напомним, в 2023 году состоится матч за мировую шахматную корону, в котором сыграют российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь.

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