Москва, 11 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Матч за звание чемпиона мира по шахматам не может быть проведён в России. Об этом 10 ноября заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«В России мы не можем проводить чемпионаты мира по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК)», — сказал Дворкович.

Он добавил, что FIDE сейчас ведёт переговоры, а главным претендентом на проведение матча является Мексика, но есть ещё несколько вариантов.

По его словам, окончательное решение будет принято до конца 2022 года.

Ранее в Федерации шахмат России предложили провести первую половину матча в Москве, вторую половину — в Китае.

Напомним, в 2023 году состоится матч за мировую шахматную корону, в котором сыграют российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь.