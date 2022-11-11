Екатеринбург, 11 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В аэропорт Кольцово Екатеринбурга привези партию заражённых цветов из Литвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

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В партии гипсофил специалисты обнаружили западный цветочный трипс. Вредитель всеяден и переносит ряд заболеваний растений.

Всего заражёнными оказались 188 тыс. гипсофил. Непригодную к продаже партию цветов уничтожили.