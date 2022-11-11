Москва, , 13:17 — REGNUM Работа по формированию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию идёт уже давно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Послание президента Федеральному собранию Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«По посланию работа начата давно. И она ведется постоянно уже давно», — сказал Песков.

По его словам, такая работа «растянута по времени», и отдельные части послания уже готовы.

Песков также отметил, что решения по прямой линии Путина пока не принято.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что формат мероприятий зависит от графика Путина.