Москва, 11 ноября 2022, 13:17 — REGNUM Работа по формированию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию идёт уже давно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По посланию работа начата давно. И она ведется постоянно уже давно», — сказал Песков.
По его словам, такая работа «растянута по времени», и отдельные части послания уже готовы.
Песков также отметил, что решения по прямой линии Путина пока не принято.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что формат мероприятий зависит от графика Путина.