Москва, 11 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Работа по формированию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию идёт уже давно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Послание президента Федеральному собранию

«По посланию работа начата давно. И она ведется постоянно уже давно», — сказал Песков.

По его словам, такая работа «растянута по времени», и отдельные части послания уже готовы.

Песков также отметил, что решения по прямой линии Путина пока не принято.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что формат мероприятий зависит от графика Путина.