Якутск, , 13:15 — REGNUM Вместо того, чтобы смягчать условия принятия на работу детей старше 14-ти лет полезнее было бы организовать для них трудовое воспитание или получение профессий при школах. Такое мнение 11 ноября высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов.

Пленные подростки Цитата из х/ф «Сало, или 120 дней Содома». Реж. Пьер Паоло Пазолини. 1975. Италия, Франция

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«Недобросовестный работодатель может их и в шахту загнать, как в древнем Риме, неизвестно, какие условия труда могут быть, особенно учитывая огрехи трудового законодательства. Этот закон на самом деле людоедский, какое поколение мы потом вырастим — неизвестно», — выразил опасения эксперт.

Он считает, что для молодёжи лучше проводить уроки домоводства или обучать молодых людей работать на станках ЧПУ или водить автомобиль.

«Можно попробовать дать детям рабочую профессию, возможность им отучиться в школе на права. Почему бы не реализовать такие инициативы для детей, а не заставлять их работать, чтобы поднять благосостояние семей. Нормальные семьи на это не пойдут, а неблагополучные, которые зачастую на грани бедности из-за того, что родители ведут асоциальный образ жизни — разрешат детям работать, и им это будет на руку», — подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты внесли в Госдуму РФ законопроект о стимулировании занятости среди молодежи и снижении административной нагрузки для работодателей. Инициатива предусматривает исключение необходимости получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора.