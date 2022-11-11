«Людоедский закон» — об упрощении трудоустройства молодёжи
Якутск, 11 ноября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Вместо того, чтобы смягчать условия принятия на работу детей старше 14-ти лет полезнее было бы организовать для них трудовое воспитание или получение профессий при школах. Такое мнение 11 ноября высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов.
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Он считает, что для молодёжи лучше проводить уроки домоводства или обучать молодых людей работать на станках ЧПУ или водить автомобиль.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты внесли в Госдуму РФ законопроект о стимулировании занятости среди молодежи и снижении административной нагрузки для работодателей. Инициатива предусматривает исключение необходимости получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора.