Якутск, , 13:12 — REGNUM Категорически неправильным назвал законопроект об упрощении устройства на работу детей с 14-летнего возраста политолог из Якутии Андрей Данилов. Он считает, что в нём нет необходимости, так как Россия может сама позаботиться о своих детях и семьях. Такое мнение эксперт высказал корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября, комментируя внесение в Госдуму РФ соответствующего законопроекта.

Подросток (сс) Pieterjan Vandaele

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«Я считаю, что это категорически неправильно, и Россия, даже на фоне санкций, как это сказано, о детях своих может позаботиться. Если мы «своих не бросаем», как сейчас часто говорят, то детей тем более мы не можем бросить», — подчеркнул Андрей Данилов.

Он напомнил, что детский труд запретили ещё в СССР, и Россия также «вполне может позволить себе не эксплуатировать детей».

«Дети на данный момент законодательно защищены от плохих условий труда. А если мы будем заставлять 14-летних работать, то так можем дойти и до того, что у нас начнут телефоны собирать дети, как в странах третьего мира. Так что это достаточно серьёзная инициативы с точки зрения трудового законодательства и защиты прав детей, прав человека, интересов родителей», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законопроектом, для трудоустройства 14-летнего ребёнка будет достаточно согласия одного из родителей. Контроль органов опеки за трудоустройством несовершеннолетних намерены отменить.