Россия может позаботиться о детях — об упрощении трудоустройства подростков
Якутск, 11 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Категорически неправильным назвал законопроект об упрощении устройства на работу детей с 14-летнего возраста политолог из Якутии Андрей Данилов. Он считает, что в нём нет необходимости, так как Россия может сама позаботиться о своих детях и семьях. Такое мнение эксперт высказал корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября, комментируя внесение в Госдуму РФ соответствующего законопроекта.
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Он напомнил, что детский труд запретили ещё в СССР, и Россия также «вполне может позволить себе не эксплуатировать детей».
Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законопроектом, для трудоустройства 14-летнего ребёнка будет достаточно согласия одного из родителей. Контроль органов опеки за трудоустройством несовершеннолетних намерены отменить.