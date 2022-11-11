Самара, 11 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Вандализм сегодня становится маркером европейских государств, не говоря уже о современной территории б. УССР. Об этом 11 ноября сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров в Москве на комиссии государственного совета по направлению «Культура».

Дарья Драй ИА REGNUM «Родина-мать зовет!»

Члены комиссии, председателем которой является Дмитрий Азаров, обсудили вандализм в отношении объектов культурного наследия в европейских недружественных странах, в которых уничтожают памятники времен Советского Союза и Российской империи.

«Исключительную важность памятников в деле патриотического воспитания, сохранения культурного кода народа лишь подчеркивает тот факт, с какой ожесточенностью сегодня борются с памятниками времен Советского Союза, Российской империи наши недруги», — приводит пресс-служба администрации главы региона слова Азарова.

Идеологи западного мира понимают, зачем нужно уничтожат памятники — чтобы уничтожить саму память о вкладе России в мировую историю, историю того или иного государства, пояснил глава региона.

«К сожалению, вандализм сегодня становится маркером европейских государств, не говоря уже о современной территории… [б. УССР]. Разрушены многочисленные памятники советским солдатам-борцам с фашизмом и военачальникам: уничтожен бюст маршала Жукова в Харькове, а еще в 2020 году снесен памятник маршалу Коневу в Праге», — напомнил он.

Азаров также напомнил и о других фактах уничтожения памяти о героях и выдающихся деятелях прошлого.

Так, в Киеве демонтирован бюст Александра Суворова, в Львовской области уничтожен монумент воину-освободителю, в Тернополе разрушен памятник советскому летчику, в Ужгороде, Тернополе, Мукачево снесены скульптуры Александра Пушкина, в Ровенской области снесена скульптура советского разведчика, уничтожен ансамбль освободителям Риги со стелой и скульптурой Родины-матери, вандализму подвергся 120-летний мемориал Суворова в швейцарских Альпах.

Глава комиссии госсовета по культуре напомнил, что в России не происходит ничего подобного.

«Мы сохраняем памятные знаки, мемориалы и иные формы увековечения тех или иных исторических событий, которые в разное время на нашей земле оставили представители и других государств. Мы считаем своим долгом сохранить историю, как это было сделано в Донбассе, на мемориальном комплексе «Саур-могила», где летом завершились грандиозные работы по восстановлению памятника, фактически разрушенного в 2014 году», — заявил он.

Азаров отметил, что задача членов комиссии государственного совета по направлению «Культура» — сделать все возможное для сохранения исторических памятников на исконно русской земле.

«Это — наша история, наша гордость, наша память. И мы никогда не согласимся с варварскими методами современных так называемых «цивилизованных» европейских государств, которые на самом деле превращаются в варварские», — подчеркнул он.