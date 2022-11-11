Якутск, 11 ноября 2022, 13:08 — REGNUM Отсутствием необходимости сверяться с органами опеки при трудоустройстве детей с 14 лет могут воспользоваться недобросовестные родители и работодатели. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя соответствующую инициативу, внесённую на рассмотрение Госдумы РФ. Эксперт полагает, что в 14 лет ребёнок может не суметь отстоять свои права.
Читайте также: Законопроект об упрощении трудоустройства молодежи внесен в Госдуму
Он уверен, что контроль за трудоустройством несовершеннолетних необходимо сохранить, в том числе проводить медицинские экспертизы, и следить за тем, соблюдают ли работодатели режим, установленный для сохранения здоровья подростков. Эксперт также подчеркнул, что детский труд, скорее всего, будет неквалифицированным и низкооплачиваемым. Кроме того, несовершеннолетние, вероятно, не смогут должным образом соблюдать трудовую дисциплину, и будут терять в деньгах из-за штрафов, считает политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о стимулировании занятости среди молодежи и снижении административной нагрузки для работодателей внесли в Госдуму депутаты. Инициатива предусматривает исключение необходимости получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора.