Якутск, , 13:08 — REGNUM Отсутствием необходимости сверяться с органами опеки при трудоустройстве детей с 14 лет могут воспользоваться недобросовестные родители и работодатели. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя соответствующую инициативу, внесённую на рассмотрение Госдумы РФ. Эксперт полагает, что в 14 лет ребёнок может не суметь отстоять свои права.

Трудоустройство подростков Yarmp.ru

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«Неизвестно, какой работодатель попадётся, и что он его заставит делать. Запугать 14-летнего ребёнка смогут многие, в том числе асоциальные родители, которые как раз живут в таких условиях, что нуждаются в поддержании семьи с помощью заработка подростка. Зарплату такие родители могут отбирать, и детям некуда будет пожаловаться. То есть механизм защиты детей тут абсолютно не продуман. Разрешат и разрешат, а что будет после этого? Есть ещё такая проблема, что сначала что-то разрешают или запрещают, а потом уже вносят поправки», — отметил политолог.

Он уверен, что контроль за трудоустройством несовершеннолетних необходимо сохранить, в том числе проводить медицинские экспертизы, и следить за тем, соблюдают ли работодатели режим, установленный для сохранения здоровья подростков. Эксперт также подчеркнул, что детский труд, скорее всего, будет неквалифицированным и низкооплачиваемым. Кроме того, несовершеннолетние, вероятно, не смогут должным образом соблюдать трудовую дисциплину, и будут терять в деньгах из-за штрафов, считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о стимулировании занятости среди молодежи и снижении административной нагрузки для работодателей внесли в Госдуму депутаты. Инициатива предусматривает исключение необходимости получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора.