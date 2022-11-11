д. Первунова, , 13:11 — REGNUM В деревне Первунова Талицкого района Свердловской области дети практически ежедневно рискуют жизнью, чтобы добраться до школы. Об этом пишут СМИ.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным паблика «Подслушано Талица», дети вынуждены переходить федеральную трассу в неположенном месте. Пешеходных переходов поблизости нет, поэтому детям приходится перебираться через отбойники.

На опубликованном видео четверо школьников ждут пока мимо них пронесутся огромные фуры, а после бегут до отбойника. Вместе с ними препятствие преодолевает и женщина. Она просит детей быстрее перелазить через ограждение, а после сетует на то, что так школьники могут испачкать куртки.

Подобным образом местные жители добираются в детский сад и больницу. Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Ведомство даст оценку деятельности местных властей относительно безопасности подвоза детей к школе.