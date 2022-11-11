Свердловская область, 11 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В деревне Первунова Талицкого района Свердловской области дети практически ежедневно рискуют жизнью, чтобы добраться до школы. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

По данным паблика «Подслушано Талица», дети вынуждены переходить федеральную трассу в неположенном месте. Пешеходных переходов поблизости нет, поэтому детям приходится перебираться через отбойники.

На опубликованном видео четверо школьников ждут пока мимо них пронесутся огромные фуры, а после бегут до отбойника. Вместе с ними препятствие преодолевает и женщина. Она просит детей быстрее перелазить через ограждение, а после сетует на то, что так школьники могут испачкать куртки.

Подобным образом местные жители добираются в детский сад и больницу. Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Ведомство даст оценку деятельности местных властей относительно безопасности подвоза детей к школе.