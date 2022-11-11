Рыбинск, Ярославская область, 11 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Суд арестовал мужчину, совершившего убийство в школе Рыбинска Ярославской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

yarnews.net Обстановка рядом со школой, где произошло убийство

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в здании школы №43 Рыбинска мужчина нанёс удары ножом своей бывшей сожительнице, которая скончалась на месте. Также он ранил ещё одну сотрудницу школы. Детей в это время в школе не было из-за каникул. После нападения мужчина попытался совершить самоубийство, в результате чего был госпитализирован.

«В настоящее время обвиняемый выписан на амбулаторное лечение, препятствий для его содержания в условиях следственного изолятора не имеется», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

С учетом мнения представителя прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.