Москва, , 13:04 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о нарушении прав жителей одного из домов в деревне Малое Карлино Ленинградской области, которые страдают из-за медленного капитального ремонта крыши в сезон дождей, сообщили 11 ноября в пресс-службе СКР.

Крыша дома на ремонте Правительство Забайкальского края

На проблему в одном из многоквартирных домов в Малое Карлино глава ведомства обратил после публикаций в СМИ. Жители рассказали, что в сентябре в доме был начат капитальный ремонт, рабочие вскрыли крышу, после чего перестали выполнять какие-либо работы. Из-за начавшихся дождей квартиры постоянно заливает.

«Сообщается и о бездействии администрации населенного пункта», — отметили в СКР.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ленинградской области Дмитрию Митяеву организовать процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах.