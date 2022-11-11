Москва, 11 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Херсонская область по-прежнему является территорией РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, продолжает ли Россия считать Херсонскую область своей территорией.

По его словам, в данном вопросе «нет и не может быть никаких изменений».

Ранее российские военные передислоцировались на левый берег Днепра по предложению командующего Объединенной группировкой войск РФ Сергея Суровикина, с которым согласился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.