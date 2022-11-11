Нижний Новгород, , 13:00 — REGNUM В Нижегородской области увеличили объем вознаграждения за добычу волка. Выплата вырастет семикратно — с 5 до 35 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства на своей странице в социальной сети. Выплаты будут производиться за добычу волка не только в общедоступных охотничьих угодьях, а во всех охотничьих угодьях области.

Волк Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В ведомстве подчеркнули, что популяцию хищников необходимо постоянно контролировать регулированием численности. При этом охота на волка считается одной из самых сложных и затратных — ее ведет обычно группа охотников в течение нескольких дней.

Кроме того, что волки могут нанести урон сельскому хозяйству, численности диких животных, они являются переносчиками опасных заболеваний. К лету численность волков может значительно увеличится, каждая самка приносит от трех до 13 волчат в одном помете.

Выплаты будут осуществляться за счет средств областного бюджета.

ИА REGNUM напоминает, случаев нападения волков на людей в Нижегородской области не было зафиксировано в течение нескольких последних лет. При этом известно, что в 2020 году в регионе насчитывалось 43 особи, а годом ранее — только 18 волков. Численность популяции за год выросла более чем вдвое.

В январе прошло года стало известно, что в Шахунском районе хищники заходят в поселки и нападают на домашних животных. В частности, об опасности встречи с хищниками заявляли жители поселка Сява. По оставленным животными следам было установлено, что в окрестностях населенного пункта обитают три волка. Также в январе в Уренском районе стая волков истребила 20 домашних собак. Было организована коллективная охота, в состав группы вошли 86 человек. Совместными усилиями были добыты шесть волков.