Москва, 11 ноября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Проводится подготовка контактов «с кубинскими друзьями». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он ответил на вопрос о возможности встречи Путина и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. В частности, прокомментировал данные, что кубинский лидер будет присутствовать на открытии памятника Фиделю Кастро в Москве.

«Мы проинформируем вас, определенные контакты с нашими кубинскими друзьями готовятся, о деталях мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь также ответил на вопрос об отводе российских войск из Херсона.