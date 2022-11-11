Москва, , 13:22 — REGNUM Россия не будет анонсировать возможное продление «зерновой сделки». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Вы хотите, чтобы мы анонсировали решение? Нет, такие решения не анонсируются, мы не будем этого делать», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день «переговоры и контакты продолжаются»: «Необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью так называемой зерновой сделки, которая касается нас».

Песков рассказал о «встречном понимании» в этом вопросе «со стороны наших визави в ООН, поэтому ведется работа в этом направлении».