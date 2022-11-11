Москва, , 12:57 — REGNUM Популярный российский певец Сергей Лазарев считает, что отсутствие государственных званий не является проблемой для современного артиста. Об этом он рассказал в рамках интернет-подкаста «Нового радио».

Сергей Лазарев (сс) Albin Olsson

«А есть столько артистов, у которых есть это звание, но они не гастролируют. Тогда ради чего это все? Считаю, звание — это пережиток прошлого», — сказал Лазарев. Он также уточнил, что его главным достижением в карьере являются полные концертные залы во время гастролей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лазарев объяснил, почему в настоящий момент важно проводить концерты в России. По мнению музыканта, музыкальные шоу позволяют людям «не сойти с ума и отвлечь себя от тяжелых новостей».

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