Санкт-Петербург, 11 ноября 2022, 13:03 — REGNUM Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил отказывать должникам по алиментам в выдаче ипотеки. Такой инициативой депутат поделился 11 ноября в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Милонов подчеркнул, что миллионы граждан берут ипотеку для покупки жилья. Во время процедуры получения ипотеки банки изучают кредитные истории и платёжеспособность. Но, по мнению парламентария, финансисты должны проверять клиентов и на наличие задолженности по алиментам.
«Поэтому и предложил главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть инициативу, включающую в перечень гарантированного отказа для одобрения ипотечного кредита наличие немотивированного долга по алиментным выплатам», — написал Милонов.
Депутат надеется что такая финансовая история должника по алиментам станет «пожизненным негативным фактором», который будет влиять и на одобрение, и на конечный процент выплат.
Напомним, что сам Милонов сейчас добровольно находится в зоне проведения спецоперации, в одном из артиллерийских подразделений.