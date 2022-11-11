Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил отказывать должникам по алиментам в выдаче ипотеки. Такой инициативой депутат поделился 11 ноября в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Милонов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Милонов подчеркнул, что миллионы граждан берут ипотеку для покупки жилья. Во время процедуры получения ипотеки банки изучают кредитные истории и платёжеспособность. Но, по мнению парламентария, финансисты должны проверять клиентов и на наличие задолженности по алиментам.

«Поэтому и предложил главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть инициативу, включающую в перечень гарантированного отказа для одобрения ипотечного кредита наличие немотивированного долга по алиментным выплатам», — написал Милонов.

Депутат надеется что такая финансовая история должника по алиментам станет «пожизненным негативным фактором», который будет влиять и на одобрение, и на конечный процент выплат.

Напомним, что сам Милонов сейчас добровольно находится в зоне проведения спецоперации, в одном из артиллерийских подразделений.