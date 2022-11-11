Москва, , 12:55 — REGNUM Решение США лишить экономику России статуса рыночной является оказанием давления, что не способствует стабилизации на мировых рынках. Об этом 11 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На это можно смотреть только в одном ключе. Это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на РФ», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле видят растущее понимание того, что санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику. По его словам, в большей степени это понимают в Европе, в меньшей — в Америке.

По его мнению, санкции вносят «изрядную турбулентность» прежде всего в европейскую экономику, хотя американцы «тоже страдают» от инфляции и хаоса на энергетическом рынке.

«Это один из шагов в продолжение на самом деле деструктивной линии, которая ни коим образом не способствует стабилизации на мировых экономических рынках», — заключил он.

Ранее министерство торговли США сообщило, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на неё государства. Посол в РФ в США Анатолий Антонов назвал это решение «нелогичным».

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