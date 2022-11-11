Донецк, , 12:52 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 11 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 12:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменений в позиции Киева по диалогу с Россией не фиксирует Москва, киевский режим не хочет переговоров.