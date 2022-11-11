Москва, , 12:51 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставить жилищные сертификаты для приобретения жилья жителям ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, а также Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, пострадавшим от обстрелов ВСУ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Последствия обстрелов в приграничном селе Тёткино Курской области Телеграм-канал Романа Старовойта

«В связи с проработкой правительством вопроса о выделении жилищных сертификатов и для создания справедливой системы компенсации ущерба гражданам предлагаю кабмину рассмотреть возможность предоставления жилищных сертификатов гражданам, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской областях, а также в других пострадавших регионах», — заявил Миронов.

Преступные действия ВСУ наносят российским гражданам серьёзный материальный ущерб, он убежден, что государство должно компенсировать людям потерю жилья.

На заседании Госдумы 18 октября 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин проинформировал депутатов о подготовке в правительстве программы для переселенцев из Херсонской области с выдачей жилищного сертификата для приобретения жилья на всей территории Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили расширить круг получателей жилищных сертификатов