Кишинёв, 11 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В штаб Партии социалистов Молдавии 11 ноября пришли правоохранители и начали проводить обыск. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

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«Настораживает, что расправа над оппонентами происходит одновременно с визитом в нашу страну председателя Европарламента Роберты Матсолы», — говорится в сообщении.

В ПСРМ обвинили правящую партию «Действие и солидарность» в «захвате» правовой системы страны. По мнению авторов заявления, обыски проводят, чтобы смягчить скандал со сливом в сеть переписки министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко с разоблачением «преступлений и злоупотреблений властью».

Напомним, 11 ноября в генпрокуратуре Молдавии сообщили о проведении обысков по делу об организации массовых беспорядков. В ведомстве пообещали, что подробности будут позже.