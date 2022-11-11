Пенза, , 13:00 — REGNUM Пензенская область с 12 по 14 ноября окажется во власти мощного циклона. Продвижение вихря по области будет сопровождаться осадками: в начале в виде дождя, а затем мокрого снега, сильным порывистым ветром и резкими температурными перепадами. Такая погода благоприятна для образования гололедицы, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

В субботу, 12 ноября, по области местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью температура воздуха составит около +7 градусов, днем — не выше +10 °C.

В воскресенье, 13 ноября, прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с. В течение суток ожидается +4…+9 °C.

В понедельник, 14 ноября, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный порывами до 18 м/с. Температура воздуха — 2…+3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 14 ноября температура воздуха ожидается на уровне +2…-3 °С, 15 ноября похолодает до — — 7 °С. На дорогах гололедица.

Читайте также: В Татарии резко похолодает