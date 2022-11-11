Чебоксары, , 12:50 — REGNUM Первые дни ноября в Чувашии стали самыми холодными за последние пять лет. В ближайшее время в республике сохранится тёплая погода, а затем ударят морозы. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Осень Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, первые десять ноябрьских дней со среднесуточной температурой около +1 градус тепла стали рекордно холодными за последние пять лет. Температура была на 1,5 градус выше климатической нормы.

Синоптик-любитель отмечает, что 11 — 13 ноября в республике сохранится тёплая погода, прогнозируются дожди. За трое суток может выпасть 20 литров воды в расчёте на 1 кв. метр земли. Также в эти прогнозируется сильный ветер, пиковые значения ожидаются в ночь на 13 ноября, порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Рабочая неделя в Чувашии может начаться с похолодания. Автор проекта полагает, что «стремительно начнётся зима»: если 12 ноября ожидается до +10 градусов, то 13 ноября температура упадёт до +2…+7 градусов тепла, а в ночь на 14 ноября снизится до «минусовых» значений.

По предварительным данным, 14 ноября пройдёт небольшой снег, поднимется метель, и из-за ветра на улице будет ощущаться — 10…-15 градусов мороза.

Снегопады могут продолжиться 15 — 16 ноября, а затем прогнозируется сухая погода. По ночам будет подмораживать до — 10 градусов мороза, днём ожидается до +5 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, что ранее в Чувашии двое суток действовал жёлтый уровень опасности из-за сильного тумана.