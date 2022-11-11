Барнаул, 11 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 11 ноября известило о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края — начальника управления лесами. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного, ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Антон Денисенко Белокуриха. Алтайский Край

По данным следствия, с мая по август 2022 года министрством природных ресурсов и экологии Алтайского края проведен открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности. На участие в конкурсе подали заявки десять организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере лесопользования.

Действуя в интересах одного юридического лица и в нарушение законодательства, заместитель министра дал поручение членам комиссии указать на не соответствующие действительности нарушения, исключающие возможность выхода во второй тур конкурса конкурентоспособных организаций.

А уже на втором этапе конкурса, несмотря на наличие более выгодных заявок в части ежегодной арендной платы за лесной участок, победителем стало аффилированное чиновнику общество с ограниченной ответственностью. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Следователями СК и оперативными сотрудниками МВД при силовой поддержке сотрудников Росгвардии по месту жительства и работы заместителя министра проведены обыски. Следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая потеря в команде губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В августе 2021 года уличённая в мошенничестве экс-представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте Стелла Штань получила условное наказание. Также как и экс-заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

В феврале 2022 года стало известно об окончании расследования уголовного дела в отношении теперь уже бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова.

Новые чиновники появляются крайне редко. Достаточно сказать, что за все время губернаторства у Томенко так и не появимся первый заместитель. А министр спорта был назначен тольпо спустя погода после того, как уволился предыдущий.

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