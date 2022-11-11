Москва, , 12:56 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, по состоянию на 12:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,45%, до 60,26 рубля. Евро прибавляет 0,49%, торгуясь до 61,64 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российские торги повторяют тенденции международного валютного рынка, где после выхода данных по инфляции в США доллар сдает позиции.

Статистика за октябрь зафиксировала снижение инфляции до 7,7% против 8,2% в сентябре. Это укрепило инвесторов в уверенности, что ФРС США может замедлить темпы повышения ключевой ставки.

Доходности американских казначейских облигаций начали снижаться. А вот от Евроцентробанка, пока отстающего от заокеанских коллег по уровню ставки, рынок ожидает продолжения ужесточения монетарной политики.

Рубль же продолжает с небольшими колебаниями оставаться вблизи уровней, на которых стабилизировался ещё в конце августа.

Сейчас никто не ждет от Минфина и ЦБ РФ шагов на дальнейшее ослабление нацвалюты, курс в целом комфортен для экономики», — считает эксперт.

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