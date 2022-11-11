Москва, 11 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября, по состоянию на 12:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,45%, до 60,26 рубля. Евро прибавляет 0,49%, торгуясь до 61,64 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Российские торги повторяют тенденции международного валютного рынка, где после выхода данных по инфляции в США доллар сдает позиции.

Статистика за октябрь зафиксировала снижение инфляции до 7,7% против 8,2% в сентябре. Это укрепило инвесторов в уверенности, что ФРС США может замедлить темпы повышения ключевой ставки.

Доходности американских казначейских облигаций начали снижаться. А вот от Евроцентробанка, пока отстающего от заокеанских коллег по уровню ставки, рынок ожидает продолжения ужесточения монетарной политики.

Рубль же продолжает с небольшими колебаниями оставаться вблизи уровней, на которых стабилизировался ещё в конце августа.

Сейчас никто не ждет от Минфина и ЦБ РФ шагов на дальнейшее ослабление нацвалюты, курс в целом комфортен для экономики», — считает эксперт.

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