Москва, 11 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин самостоятельно принял решение не ехать на саммит G20 в связи с плотным графиком. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM G20

«Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Саммит G20 пройдёт на Бали 15–16 ноября.