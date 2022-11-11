Джакарта, 11 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Корабль-госпиталь «Ковчег мира» из Китая пришвартовался в порту столицы Индонезии Джакарте для оказания помощи индонезийским гражданам, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта

Начальник штаба Военно-морского флота Индонезии Юдо Маргоно заявил, что судно Китая «Ковчег мира» должно иметь разрешение министерства здравоохранения Индонезии, если оно хочет предоставлять бесплатные лекарства.

По словам Юдо Маргоно, у китайского госпитального судна, пришвартованного в порту Танджунг-Приок, было только разрешение на посещение порта.

Прибытие корабля «Ковчег мира» приветствовали представители посольства Китая в Индонезии, бизнесмены и граждане китайского происхождения в Индонезии. «Ковчег мира», который останавливается в Индонезии с 10 по 18 ноября, будет предоставлять медицинские услуги индонезийцам и гражданам китайского происхождения в Индонезии. Это 10-я гуманитарная миссия «Ковчега мира» за рубежом после визита в Индонезию в 2013 году.