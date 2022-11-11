Херсон, 11 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. До 80-100 тысяч жителей Херсона остаются в городе, он этом сообщил 11 ноября мэр Александр Кобец.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Выезд жителей с правого берега продолжается, приводит слова Кобца ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, выезд жителей Херсонской области с правого берега Днепра был организован с 18 октября. Сейчас выехать можно в частном порядке.

По данным военкоров, 11 ноября были взорваны два пролёта Антоновского моста, соединяющего Херсон с левым берегом Днепра.