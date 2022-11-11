Херсон, 11 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. До 100 тысяч мирных жителей остаются в Херсоне в настоящий момент, сообщил мэр города Александр Кобец.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он рассказал, что эвакуация жителей продолжается и на сегодняшний день.

«По нашим подсчетам, в районе 80-100 тысяч людей остаются в городе Херсоне. Это те люди, которые подтянулись сюда из других микрорайонов и городов», — пояснил мэр в эфире телеканала «Россия 24».

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