Москва, 11 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. На сегодняшний день оценки в отношении решения военного руководства России по выходу из Херсона выдвигаются различными экспертами, и они носят различный характер. Об этом журналистам 11 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Слушайте, много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое», — сказал Песков.

Он не стал комментировать «ни тех, ни других», поскольку российская спецоперация на сегодняшний день «продолжается».

Командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин 9 ноября выдвинул идею об организации обороны по рубежу реки Днепр, с которой согласился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и дал команду к отводу войск.

По словам Суровикина, ситуация в Херсоне стала опасной для жизни мирного населения.