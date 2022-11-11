Новосибирск, 11 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Новосибирске после первого снегопада выявлено более 40 нарушений, связанных с плохой уборкой улиц и тротуаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Напомним, прокуратура Новосибирской области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения после того, как Новосибирск сковали пробки после первого же снегопада.

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«Выявлено более 40 нарушений, связанных с ненормативным состоянием улично-дорожной сети города — наледь на тротуарах, скопление снега на проезжих частях дорог, — рассказали в ведомстве. — Внесено шесть представлений руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов с требованием обеспечить уборку снега и наледи. Главам районов и Центрального округа, руководителям коммунальных служб объявлено 24 предостережения о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров с учетом погодных условий».

Кроме того, в отношении директоров ДЭУ прокурорами возбуждено восемь административных дел за «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог» и «нарушение требований в области благоустройства».

Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.

Отметим, что в 2022 году мэрия Новосибирска приобрела 22 единицы специализированной техники для уборки улиц. Однако, как подчеркнули в прокуратуре, содержание парка уборочной техники по-прежнему далеко от нормативного количества. Из-за чего 1 ноября мэру Анатолию Локтю было объявлено предостережение. Также на рассмотрении в суде находится иск об обязании мэрии обеспечить необходимым количеством техники дорожно-эксплуатационные учреждения.