Магас, 11 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Ингушетии реализуется масштабный проект по созданию первого в республике IT-парка. Принято решение о присвоении ему имени погибшего в ходе спецоперации Адама Хамхоева. За подвиг десантника при выполнении боевых задач президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).

Правительство Ингушетии Герой России Адам Хамхоев

Командир десантно-штурмовой роты 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Ульяновске, Адам Хамхоев окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Примером для него в жизни был родной дядя — Герой России Юнус-Бек Евкуров.

Капитан Хамхоев был тяжело ранен под Северодонецком 19 мая 2022 года. Его собирались эвакуировать, но он наотрез отказался, не позволив себе покинуть своих бойцов на передовой. Он продолжил командовать своей ротой и умер в ночь на 21 мая. Ему было всего 30 лет.

В указе президента РФ о присвоении капитану Адаму Хамхоеву звания Героя России сказано, что он удостоен высокого звания за то, что «лично демонстрировал героизм и воодушевлял подчиненных, вселяя в них веру в победу».