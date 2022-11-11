Ярославль, 11 ноября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В нескольких городах Ярославской области появится архитектурная подсветка достопримечательностей. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев 11 ноября.

Государственный контракт на подсветку зданий в Ярославле Эскиз подсветки в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ярославле делают подсветку 62 основных достопримечательностей и городских объектов. На это правительство потратило 299 млн 400 тысяч рублей. Оказалось, что в планах у властей сделать подсветку во всех районах региона.

«Все уже видели первые результаты по подсветке, как меняется атмосфера в городе. Мы эту работу обязательно продолжим. Могу сказать, что она будет сделана не только в Ярославле, но и во всех муниципальных образованиях. Во всех столицах муниципальных образований должна быть архитектурная подсветка, потому что качество жизни должно быть хорошее не только в столице региона, а повсюду», — сказал Михаил Евраев.

Кроме того, в будущем в Ярославской области, по заверению губернатора, должны появится новые пешеходные зоны. Список городов, в которых пройдёт благоустройство, пока не называют. Однако можно предположить, что речь идёт о Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Ростове, Данилове, Любиме, Угличе и Мышкине.