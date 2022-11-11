Южно-Сахалинск, 11 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. На Сахалине в Аниве построили спортивный стадион практически в лесу. Комиссия Общероссийского народного фронта, которую возглавляет член Центрального штаба ОНФ, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина добиралась до объекта по бездорожью на джипе 20 минут. Видео опубликовал телеграм-канал «Народный фронт. Сахалинская область».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

Читайте также: Это шарлатанство! — на Сахалине потратили 100 млн рублей на набережную

«Это ж надо такое придумать! Это новый туристический кластер, куда не пройти, не проехать. Мы 20 минут ехали по дороге и не знали доедем живые или нет», — сказала Калинина.

На видео видно, что новый стадион заброшен — нет не персонала, не посетителей. Футбольное поле заросло травой.

«Долгожданный стадион за 100 млн рублей город по факту не получил, а деньги потрачены. Мэр не выходит из судов по этому объекту, а бывший градоначальник, а ныне министр туризма, в процессах не участвует», — написали общественники.

Калинина попросила прокуратуру провести проверку и дать оценку целесообразности строительства этого объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Невельске на благоустройство набережной потратили 100 млн рублей, но объект так и не был приведен в надлежащий вид. К такому выводу пришла комиссия Общероссийского народного фронта.