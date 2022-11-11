Симферополь, , 12:41 — REGNUM Память заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова должна быть увековечена. Об этом 11 ноября журналистам сказал глава правительства региона Сергей Елисеев.

Заместитель главы администрации Херсонской области — Кирилл Стремоусов Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что гибель Стремоусова стала большим ударом и тяжёлой утратой, и он достоин, чтобы его имя получили улицы, площади в Херсонской области и в других российских регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Стремоусов погиб в результате автоаварии в Херсонской области 9 ноября. Сегодня, 11 ноября, проходит прощание с ним. Похоронят Стремоусова в Симферополе.