Москва, , 12:50 — REGNUM В администрации президента России прокомментировали вопрос о том, считают ли в Кремле унизительным уход российских военных из Херсона. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на него отрицательно.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Нет, нет», — сказал 11 ноября журналистам Песков.

Он также добавил, что в Кремле не собираются комментировать точки зрения разных экспертов о переброске российских войск на левый берег Днепра, подчеркнув, что Херсонская область остаётся субъектом РФ.

«Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — заявил представитель Кремля.

За подробностями о решении Минобороны РФ совершить манёвр войск по выходу из города и занятию обороны на левом берегу Днепра официальный представитель Кремля предложил обращаться в военное ведомство.

«Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме», — сказал Песков, указав, что с соответствующим предложением выступил генерал армии Сергей Суровикин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему объединённой группировкой российских войск в зоне проведения СВО Сергею Суровикину начать отвод российских войск из Херсона для организации обороны по рубежу Днепра. Суровикин пояснил, что данный манёвр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих.