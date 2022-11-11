Москва, 11 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Доказать хищение криптоактивов, с которым сталкиваются граждане, будет сложно до тех пор, пока в России не будет легализован майнинг и криптовалюты, уверен депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди»).

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Парламентарий рассказал о мошенниках, которые сделали в социальных сетях клоны его страниц и от имени парламентария рассылают предложения о взаимовыгодном сотрудничестве, за которое нужно заплатить.

«От моего имени людям предлагается участие в откровенных авантюрах. Причем все согласившиеся потеряют не рубли, а криптовалюту. Увы, но доказать хищение криптоактивов будет достаточно сложно. Потому что эта валюта вне закона. А как можно украсть то, что официально не существует? Это еще один аргумент, который доказывает необходимость скорейшей легализации майнинга и криптовалюты и принятие соответствующего закона», — отметил Ткачев в телеграм-канале.

Депутат уверен, что до этого момента случаев кражи криптовалюты с каждым днем будет все больше.

«Сейчас я работаю с двумя обращениями россиян, которые лишились своих цифровых активов по вине мошенников», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявлял, что новая версия законопроекта о майнинге криптовалют будет внесена в палату парламента в декабре 2022 года.