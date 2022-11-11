Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Городское управление кадастровой оценки Санкт-Петербурга подсчитало стоимость всей земли города. За год она выросла на четверть и достигла 4,5 трлн рублей, сообщило 11 ноября издание «Деловой Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на центр Санкт-Петербурга сверху

По данным управления кадастровой оценки, 96% городских земельных участков города подорожали в среднем на 16%. Платить земельный налог за 2022 год надо будет уже в начале 2023 года.

Напомним, в 2020 году в рамках кадастровой оценки в Петербурге земли города были оценены более 3,2 млн объектов. Однако из-за пандемии коронавируса Смольный перенес на два года повышение кадастровой стоимости всей городской недвижимости, так как это, в условиях финансовой нестабильности, отразилось бы на налогах как физических, так и юридических лиц.

Добавим, что в 2023 году будет проведена государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также машино-мест.