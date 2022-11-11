Москва, 11 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Решения о возможности продления «зерновой сделки» не анонсируются. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля уточнил, что переговоры идут.

«В ООН понимают озабоченности России», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что без участия России реализация «зерновой сделки» едва ли возможна.

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