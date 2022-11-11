Москва, , 13:25 — REGNUM Мирные переговоры с киевским неонацистским режимом являются допустимым вариантом для завершения спецоперации России на территории б. УССР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«[Спецоперацию на территории б. УССР] можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что мирные переговоры, «в силу позиции, занятой» киевским режимом, на сегодняшний день «невозможны».

Командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин 9 ноября выдвинул идею об организации обороны по рубежу реки Днепр, с которой согласился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и дал команду к отводу войск.