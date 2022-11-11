Москва, 11 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отводе российских войск из Херсона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пескова спросили, считают ли в Кремле унизительным уход из российского города.

«Нет, нет», — ответил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, военкор Александр Коц опубликовал видео разрушенного Антоновского моста, связывавшего Херсон с левым берегом Днепра.