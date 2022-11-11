Москва, 11 ноября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Холдинг VK ведет переговоры о покупке продакшн-компании Medium Quality, которая выпускает на YouTube шоу «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко». Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

Дарья Драй, ИА REGNUM VK

Ожидается, что VK собирается увеличить свою аудиторию за счет эксклюзивного выпуска популярных интернет-шоу. По данным СПАРК, выручка Medium Quality в 2021 году составила 1,2 млрд рублей, а прибыль — около 133 млн. Medium Quality владеет Вячеслав Дусмухаметов, являющийся креативным продюсером Comedy Club Production.

В VK информацию о переговорах комментировать отказались.

Напомним, Medium Quality занимается производством таких проектов, как «Что было дальше?», Big Russian Boss Show, «Я себя знаю!», «Внутри Лапенко» и других. Самое прибыльное шоу компании — «Что было дальше?»: выручка шоу в 2021 году превысила 430 млн рублей.