Москва, , 08:28 — REGNUM Киевский режим исключил русский язык из учебных программ дошкольного и общего среднего образования города Киева, сообщили в пресс-службе так называемого городского совета Киева.

По мнению киевского режима, изучение русского языка и проведение учебного процесса на русском языке «нецелесообразно и неправильно» в нынешних условиях.

Это решение якобы «позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний РФ», а вопрос языка является вопросом «национальной безопасности», считает глава постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают, в чем опасность русского языка. Иные добавили, что отказ от русского языка приведет к тому, что в будущем вырастит безграмотное поколение. Другие предложили жителям подконтрольной киевскому режиму территории учить вместо русского польский язык.

«Через десять лет получим безграмотное поколение, которое пишет с ошибками и не котируется нигде в мире», — отреагировала Alira.

«Хотелось бы уточнить, в чем конкретная опасность русского языка? И чем он отличается от любого другого? Самое смешное, что вся их недоделанная верхушка говорит и думает именно на русском. Поэтому часто не могут высказать свою мысль на мове, потому, что процессор тормозит и быстро не переводит. Идиоты», — добавила Галина.

«Если они русских считают врагами, то как раз язык врага необходимо учить», — прокомментировал Miladin.

«Ну и хорошо. Они не заслужили наш, самый красивый русский язык во всем мире!» — добавила Людмила И.

«Ну пусть разговаривают на сельском наречии русского языка. Интересно, они книжки по медицине на русском тоже выкинули уже, микрохирургия, например, есть на сельском?» — задалась вопросом Maria.

«А они сами-то знают [мову]? Практически всегда говорят на могучем русском языке!» — отметила Елена.

«Вот и славно. И в университете пусть тоже самое сделают. У них на их колхозном диалекте даже книг научных нет. И таблицу Менделеева пусть не забудут собственную создать, а то он русский был», — призвала Olga K.

«Значит [киевский режим] должен исчезнуть с русской земли… Логично? Логично», — добавила Ольга К.

«Ну и отлично. Меньше будут в Россию на заработки приезжать. Польский пусть учат», — отметил «Тихий Омут».

«Батраков готовят для полей Польши. Зачем им знать грамоту и науки? Их удел уровень быдла», — написала Лена.

«Вероятно, вторым языком будет польский», — прокомментировала Katerina.

«И, главное, вырастить качественного шпиона из укротурбопартиота будет просто неможливо… Ибо, слов «хто», «шо» и «де» (где — М. Р.) для Штирлица не характерны», — иронизирует Татьяна П.