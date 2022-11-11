Волгоград, 11 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Приговор в отношении пятерых мужчин, осуждённых за участие в деятельности международного экстремистского объединения, ужесточил Волгоградский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что с 2016 по 2020 годы злоумышленники состояли в рядах религиозного объединения «Таблиги Джамаат» (организация, запрещённая в РФ). Они вели проповедническую деятельность, проводили собрания.

Приговором Советского районного суда мужчин признали виновными, им было назначено по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Прокуратура обжаловала это решение. Волгоградский областной суд изменил первоначальный приговор в отношении трёх пособников террористов и отправил их в исправительную колонию общего режима. Кроме того, в отношении осуждённых назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.